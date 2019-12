Fred van Leer deelt emotioneel bericht over z'n ziekenhuisopname

Fred van Leer is maandag voor de 3e keer aan zijn schouder geopereerd. In een emotioneel bericht praat de stylist zijn volgers bij over zijn gezondheid.

De bacterie die in zijn schouder zit, moet bestreden worden, maar dat blijkt een stuk gecompliceerder te zijn dan gedacht. Op Instagram (Stories) deelt Fred een paar video’s waarin hij vertelt nog altijd veel pijn te hebben.

Krachtig

Hij is de hardnekkige bacterie nog altijd niet de baas en dan heeft-ie ook nog eens 2 lelijke littekens op zijn schouder. Maar Fred blijft sterk. “Je kan klagen dat het niet goed gaat maar daar ga je je niet beter door voelen”, schrijft hij bij de video. “Ik voel me krachtig en ik ga zorgen dat die bacterie uit mijn lijf gaat, al moet ik nog 100 keer worden geopereerd. Deze bacterie heeft nog nooit met Fred van Leer te maken gehad!”

Complete make-over

Fred ligt in het ziekenhuis in Breda en zal daar de komende twee weken waarschijnlijk moet blijven. Oftewel: Fred ligt ook met Kerst nog in het ziekenhuis. Het is dan ook tijd voor iets leuks. “Het ziekenhuis is top, de zusters zijn top en het eten is lekker, maar de kamer is nog wat kalig en kan wel wat gezelligheid gebruiken”, legt hij uit terwijl hij z’n ziekenhuiskamer laat zien. “Dus als het toch kut is, ga ik het zelf wat minder kut maken. Ik ga voor de complete make-over”, zegt de stylist. Hij raadt zijn volgers aan zijn sociale media in de gaten te houden voor meer updates over de make-over en zijn herstel.

Bron: Instagram. Beeld: ANP