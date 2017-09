Fred van Leer: "Ik ben compleet níet in balans"

Fred van Leer (40), de glamour-stylist van Nederland en druk bezig met YouTube, een kledinglijn en stylingklussen, weet wat voor verschil kleding kan maken. “Ik heb heel veel verstand van mode, maar ik zal nooit zeggen dat iets niet kan. Want, hallo, wie ben ík?”

Hoe gaat het met je?

Een zucht. “Ik zou wel wat meer rust in mijn hoofd willen, ik ben compleet níet in balans. Omdat ik stylist ben, mensen kleed, een eigen kledinglijn heb, een YouTube-kanaal, vier programma’s op internet en dan nog social media… Ik heb 26 touwtjes die ik in handen moet houden en tussendoor heb ik ook nog een nieuw huis gekocht, vandaag krijg ik officieel de sleutel. Maar, we mogen niet klagen.”

Op YouTube, Instagram en al je andere kanalen lijkt het alsof het altijd fantastisch gaat.

“Ik heb gewoon een leuk leven waarvan mensen de highlights zien en dat is vaak heel hysterisch. Maar als het slecht gaat, laat ik dat ook zien. Ik kan me niet anders voordoen dan ik ben. Dat is mijn kracht, maar ook mijn zwakte. Mijn beste vriend Robin zit bij de Vengaboys (een popgroep, red.), die nu over de hele wereld optreden. Ze trekken hun pakje aan, doen hun ding en daarna zijn ze weer anoniem. Dat kan ik niet. Ik ben constant te volgen, ben constant in de aandacht. Ik kan mijn bekendheid niet uitzetten en dat is soms best heftig.”

Wanneer bijvoorbeeld?

“Als ik me akelig voel, mijn huis uitloop en mensen toch met me op de foto willen. Dan zet ik mijn gevoel even uit, want ik vind: zij hebben daar niks mee te maken. Maar dat is wel iets waar ik aan moet werken, want daar loop je op leeg.”

Toch kies je er zelf voor.

“Nou ja, ik ben er in gegroeid. Het online gebeuren vind ik gewoon heel interessant. Ik ben een pionier: eigenlijk best wel oud voor YouTube, maar daarom vind ik het juist leuk om te kijken of ik de oudere generatie er ook naartoe kan krijgen.”

Is het ook fijn, alle likes die je van je volgers krijgt?

“Túúrlijk schat, die aandacht is superleuk. En de bevestiging is soms ook prettig. Maar als ik op een festival ben, ga ik dus meteen met vijfduizend vrouwen op de foto. Dat doe ik altijd, nee zeggen duurt langer dan: ja, klik, foto.”

Had je ooit gedacht dat er duizenden vrouwen voor je in de rij zouden staan?

“Nee, dat kun je niet bedenken. Kijk, ik heb altijd opgekeken naar Linda de Mol, Caroline Tensen en Chantal Janzen. En dat doe ik nog steeds, maar tegelijkertijd denk ik: wat grappig dat ik nu ook aan die kant sta.”

Interview: Margot C. Pol. Fotografie en styling: ROSSI&BLAKE