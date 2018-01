Zo ziet het jongetje uit 'Charlie and the Chocolate Factory' er nu uit

De meeste mensen kennen acteur Freddie Highmore als het jongetje dat in 2005 de show stal als Charlie Bucket in ‘Charlie and the Chocolate Factory’. We moesten dan ook even twee keer kijken toen hij tijdens de Golden Globes – inmiddels 25 jaar oud – zijn entree maakte op de rode loper.

Freddie was tijdens de opnames van de film 11 jaar. Inmiddels is hij 25 en timmert hij, in tegenstelling tot veel andere kindsterren, nog steeds heel aardig aan de weg in Hollywood. Hij werd genomineerd voor een Golden Globe in de categorie ‘Best Actor in A Television Series Drama’ voor zijn rol in A Good Doctor.

Groot geworden

Leuk en aardig, maar kijkers verbaasden zich vooral over het feit hoe groot Freddie is geworden. “Freddie Highmore is 2 jaar jonger dan ik, maar in mijn hoofd nog steeds 11 jaar”, schrijft een twitteraar. Er zijn ook mensen die vinden dat de acteur geen spat is veranderd en er hetzelfde uitziet – zij het wat langer.

Naast Charlie and the Chocolate Factory kun je Freddie ook kennen van films als Finding Neverland, The Spiderwick Chronicles en de serie Bates Motel.

Bron: The Daily Mail. Beeld: Brunopress