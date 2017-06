Freek Bartels: "Het zou leuk zijn om naast een leuke vent op de bank te ploffen"

Hij heeft weer een prachtige rol in de musical A New Brain, die deze zomer in Amsterdam te zien is. Freek Bartels (30) kennen we van zijn musicalrollen en Wie is de Mol?, maar wie is hij écht? Een openhartig gesprek.

Over zijn familie

“Mijn ouders wonen in Tilburg, maar komen altijd trouw kijken naar mijn voorstellingen. Na afloop blijven ze vaak logeren bij mij in Amsterdam. Mijn moeder en ik zijn close, ik spreek haar bijna dagelijks. Toen ik net in Amsterdam kwam wonen, was dat even iets minder, ik was toen een stuk jonger en enorm op ontdekkingstocht, dan heb je even geen zin in je moeder, haha. Maar hoe ouder ik zelf word, hoe meer ik ons contact waardeer.