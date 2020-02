Bijzondere carrièreswitch voor Freek Vonk: "Een grote stap"

Freek Vonk kennen we voornamelijk als die bruisende presentator van programma’s over dieren. Maar naast die plek in de spotlights, gaat hij nu iets heel anders doen.

Hij wordt bijzonder hoogleraar ‘Evolutionary Biochemistry’ aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Wetenschapper in hart en nieren

Als professor, gaat Freek zich de komende jaren verdiepen in natuurlijke gifstoffen en hoe die gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Ook gaat hij lesgeven en studenten begeleiden bij hun afstuderen. Freek is een universitair afgestudeerd bioloog. Dus eigenlijk is het presenteren juist de onverwachte carrièrestap voor hem geweest. “Ik ben een wetenschapper in hart en nieren. Als je kijkt naar mijn carrière, met wetenschappelijke publicaties, subsidies en prijzen, dan is dat een academische loopbaan die een bijzondere wending heeft gekregen in de media.”

Blijft Freek Vonk wel op tv?

Maar, maar… zullen we de tomeloos enthousiaste, door een haai gebeten Freek dan minder of niet meer op tv zien? De bioloog stelt zijn fans gerust: “Natuurlijk blijf ik ook gewoon tv maken, live-shows geven, Wild Van Freek uitgeven en nog veel meer!”

Bron: Instagram Freek Vonk. Beeld: Brunopress