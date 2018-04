Freek Vonk deelt unieke foto van bijzonder moment in zijn carrière

Bioloog en presentator Freek Vonk is uiteraard graag in de natuur en op pad. Maar wat hij nu toch heeft meegemaakt buiten, zal hem nog lang bijblijven.

Freek heeft namelijk oog in oog gestaan met een wilde wolf. En dat is uniek.

Ontmoeting

Zo schrijft hij bij zijn foto: “Wolven waren al een van mijn favoriete dieren, maar mijn liefde voor ze is alleen maar groter geworden. Wat zijn het een bijzondere en fascinerende dieren! Het is niet moeilijk te begrijpen dat er zoveel legendes bestaan over wolven. Hier is mijn eerste kennismaking met de alfavrouw, die samen met de alfaman de baas is van de roedel. Dit power couple bepaalt alles. Zij was de eerste die op me af kwam om te kijken of ik een gevaar was voor de roedel. Er gelden strikte regels wanneer je zo dichtbij wolven komt, want het zijn en blijven wilde dieren die instinctief kunnen reageren. Geen snelle bewegingen, rustig praten, geen zwakte tonen. Als je hinkend door de roedel zou lopen is de kans groot dat ze aanvallen omdat ze denken dat je gewond bent. Verder moet je alles toelaten wat ze doen, je kan ze ook niet zomaar wegduwen. Eerst besnuffelen ze je uitvoerig, daarna gaan ze aan je gezicht likken. Je moet dat ondergaan. Ze willen je leren kennen. Het is hun manier om te bepalen wie je bent en wat je daar doet. Een schitterende ervaring!!!!”. Zijn foto is al goed voor meer dan 10.000 likes.

In Nederland zijn er geen wolven te vinden. In Duitsland en Frankrijk leven er bij elkaar opgeteld zo’n 200 wolven. Wolven zijn niet of nauwelijks gevaarlijk voor mensen, meestal vluchten ze zodra ze mensen zien. Wolven worden door mensen gedood omdat ze vaak op het vee en de kippen van boeren jagen. Heel soms kunnen kinderen of andere mensen worden aangevallen door een wolf, maar alleen als zij in de buurt komen van een nest jongen. Dan worden de ‘moeders’ erg beschermend.

Nog een foto van het moment: