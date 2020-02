Freek Vonk toont het litteken van zijn haaienbeet: "Het gevoel zal nooit terugkomen"

2 februari is een dag die in Freeks geheugen gegrift staat. Precies 3 jaar geleden viel een haai hem aan en werd zijn arm aan flarden gescheurd. Inmiddels gaat het beter met hem en blikt hij terug op de afgelopen 3 jaar. “De chirurgen hebben waanzinnig werk verricht.”

Dit doet hij in zijn Instagrampost van zondagochtend. Op de foto is Freek te zien met het enorme litteken dat de haai op zijn arm achterliet. Inmiddels – gelukkig – mooi geheeld.

Anders dan gepland

“Vandaag precies 3 jaar geleden werd ik vroeg wakker op de Bahama’s”, schrijft Freek onder zijn foto. Hij vertrok die dag met de boot naar het eiland Bimini om daar Caribische rifhaaien te filmen. “Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, verliep die dag iets anders dan gepland”, zegt Freek met een smiley.

Een vergissing

De rifhaaien zijn in de regel vriendelijk en ongevaarlijk voor mensen. Toch ging het mis en zou volgens Freek 1 van de haaien zich vergist hebben. Freek werd in zijn arm gebeten en wist direct dat het fout was.

100 hechtingen

Freek werd met een traumahelikopter naar het Jackson Memorial Hospital in Miami overgebracht en werd 4 uur lang onder narcose gehouden. Ondertussen probeerden de chirurgen zijn stukgebeten arm weer te hechten. “Ze hadden meer dan 100 hechtingen nodig om de diepe wonden en de loshangende stukken vlees weer netjes vast te zetten”, schrijft Freek onder zijn foto. Ook vertelt hij dat hij nog een week in het ziekenhuis moest blijven in verband met infectiegevaar.

Gevoelloos

Inmiddels gaat het beter met Freek. Gelukkig zijn de pezen en spieren in zijn arm destijds niet al te erg beschadigd, waardoor hij zijn arm en hand nog wel kan bewegen. Maar zijn arm is nooit helemaal hersteld. “Het gevoel in mijn huid heb ik nooit meer teruggekregen en dat gaat waarschijnlijk ook niet meer gebeuren. De huid van bijna mijn hele rechterarm is sinds de beet gevoelloos, de huidzenuwen doen het niet meer”, legt hij uit.

Permanente herinnering

Toch heeft Freek niet enkel negatieve gevoelens overgehouden aan de aanval. Zo schrijft de bioloog trots dat zijn strijd voor het behoud van haaien onverminderd doorgaat. “Het litteken is daar een permanente herinnering aan.”

