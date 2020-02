Freek Vonk is verliefd en zó ziet zijn nieuwe vriendin eruit

De liefde hangt in de lucht. Freek Vonk (36) is namelijk weer verliefd en kan het niet laten om op Valentijnsdag een foto met zijn nieuwe vriendin te delen.

Freek is als een blok gevallen voor de 20-jarige Robyn uit Veldhoven. Volgens Shownieuws zijn ze al een tijdje aan het daten, maar nu maakt hij het pas officieel bekend.

Efteling

In zijn Instagram Stories deelt de bioloog een foto van hem met zijn nieuwe vriendin. Robyn kwam eerder al eens op zijn Instagramaccount voorbij. Freek was toen samen met een paar vrienden in de Efteling. Het was toen nog niet duidelijk of de twee een relatie hadden.

Eva

Eerder had Freek een relatie met presentatrice Eva Jinek. In 2015 ging het stel na een relatie van 2,5 jaar uit elkaar. In een verklaring lieten ze toen weten dat het door het moordende reisschema van Freek en hun chaotische levens helaas niet was gelukt om samen een leven op te bouwen.

