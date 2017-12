Yes! Friends komt vanaf déze datum op Netflix

“Well, it hasn’t been your day, your week, your month, or even your year…”. Als je dit nu vrolijk verder aan het meezingen bent, hebben we waarschijnlijk goed nieuws voor je: het duurt niet lang meer voor we 10 seizoenen Friends op Netflix kunnen zien.

Vanaf nu wordt het niet meer alleen aftellen naar het nieuwe jaar.

Hoge woord

Want eindelijk, op aanvraag van vele fans is het zo ver: Friends komt in Nederland op Netflix. Vanaf 1 januari 2018 kunnen we genieten van alle 236 afleveringen waarin de ‘Twenty-something‘-ers belanden in de ongemakkelijkste, hilarische en toch ook wel schattige situaties.

Hints

De streamingdienst gaf de laatste weken al een paar hints om het goede nieuws aan te kondigen. Met onderstaande foto wisten de fans al genoeg:

De 6 ‘vrienden’ staan natuurlijk voor Monica, Chandler, Joey, Ross, Rachel en Phoebe, en de klappende handjes voor het aanstekelijke liedje van The Rembrandts – There For You.

How you doin’

De serie heeft al voor vele populaire uitspraken gezorgd: met Joey’s ‘how you doin’‘ werd versieren ineens een fluitje van een cent, en de ‘we were on a break’ klinkt vast ook bekend in de oren, toen Ross’ relatie in duigen viel.

Nog even aftellen, maar één ding is zeker: deze winter zitten wij gebakken.

De artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron: Netflix. Beeld: ANPfoto.nl