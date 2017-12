De Friese Remon Bruinsma (18) sinds donderdag vermist

De 18-jarige Remon Bruinsma uit Friesland is donderdagavond niet thuisgekomen na een avond stappen in Leeuwarden.

Daarom plaatste de moeder van Remon vrijdagavond een bezorgd bericht op Facebook, waarin ze laat weten dat Remon vooral aan zijn knotje te herkennen is:

Een woordvoerder van de politie laat aan RTL Nieuws weten rekening te houden met de mogelijkheid dat Remon in de gracht terechtgekomen is. Ze zijn dan ook al druk aan het zoeken: “We hebben beelden uitgelezen en geanalyseerd. Gisteren zijn we begonnen met zoeken en vandaag gaan we verder.”

Heb je Remon gezien? Neem dan contact op met de politie.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Facebook.