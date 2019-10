Frits Spits over verlies vrouw Greetje: "We dachten een griepje, maar het was longkanker"

In mei 2018 krijgt radioman Frits Spits vreselijk nieuws. Zijn vrouw Greetje heeft longkanker. Na een ziekbed van 5 weken overlijdt ze. Aan Linda vertelt hij over de rouwperiode die hierop volgde.

Frits schreef een boek over deze moeilijke periode. In Alles lijkt zoals het was koppelt hij muziek die belangrijk voor hem is aan gebeurtenissen in zijn leven, zo ook het overlijden van zijn vrouw. Je zou misschien verwachten dat het constant herleven van deze zware tijd om zo’n boek tot stand te laten komen heel moeilijk is. Voor Frits is het juist fijn om over Greetje in gesprek te blijven: “Als iemand gestorven is, wordt daar een paar maanden na het overlijden niet zoveel meer over gepraat. Mensen hebben moeite met het onderwerp ‘de dood’. Ze vragen hoe het gaat, maar ze vragen niet door. Ik vind het fijn als ik nog over haar kan praten. Nu kán dat.”

