Frits Spits verkozen tot belangrijkste radiomaker van de eeuw

Frits Spits is de belangrijkste radiomaker van de afgelopen 100 jaar. Deze titel kreeg hij van de vakjury van de VARA-gids.

Ter gelegenheid van 100 jaar radio in Nederland werd een top-40 met radiosterren opgesteld. In Met het oog op morgen op NPO Radio 1 werd bekend gemaakt dat Frits op de eerste plek staat.

Gemaakt voor de radio

Volgens de jury verdient Frits deze titel wegens zijn vermogen om een breed publiek aan te spreken. Ze noemen hem “een van de allerbeste sfeermakers en verhalenvertellers op de radio”. “Hij is gemaakt voor de radio.” aldus de jury. Ook zijn rubrieken en spelletjes worden geprezen: “Vervolgens perfect uitgevoerd met een heerlijk warme, vriendelijke radiostem. En Frits schat zijn publiek niet lager in, maar wil ze juist iets leren en meegeven.”

Reactie

Uit de reactie van de radiomaker blijkt dat hij zijn winst niet zag aankomen: “Ik zou mezelf nooit op één zetten – en dat is geen valse bescheidenheid. Ik zou eerder denken aan Willem van Kooten, Edwin Evers of Felix Meurders. Zij hebben mij enorm geïnspireerd.”

Top 5

Edwin Evers werd tweede in de lijst, gevolgd door Willem van Kooten. Felix Meurders werd vierde en Tineke de Nooij is met haar vijfde plek de hoogst geëindigde vrouw. In de top-40 staan in totaal 6 vrouwen.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP