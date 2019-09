Frits Wester geeft alcoholprobleem toe en stopt tijdelijk bij RTL

RTL Nieuws en Frits Wester laten weten gezamenlijk besloten te hebben dat de verslaggever een rustpauze neemt. Hij zal voorlopig niet in het programma te zien zijn, omdat Frits ‘gezondheidsproblemen gerelateerd aan alcohol’ zou hebben.

Toen Frits op 8 september verslag deed in RTL Nieuws, vonden kijkers dat hij dronken leek. Ook RTL Nieuws vond het televisieoptreden ‘niet zoals RTL en de kijker van hem gewend zijn’ en ging met Frits in gesprek. Hoewel Frits de geruchten zelf lachend ‘gelul’ noemde en zei gewoon moe te zijn, blijkt er nu toch een kern van waarheid in te zitten.

Reactie

Of Frits tijdens deze uitzending gedronken had, is niet duidelijk. Wel laat hij het volgende weten: “Mijn gezondheidsproblemen, gerelateerd aan alcohol, laten het momenteel niet toe om mijn werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Daarom neem ik de komende tijd een rustpauze om aan mijn herstel te werken. RTL steunt me hierin en ik hoop dat de media en de kijker mij en mijn directe omgeving deze tijd ook geven.”

Prinsjesdag

Afgelopen dinsdag besloot de zender al om Frits geen verslag te laten doen op Prinsjesdag. Dat was opvallend, aangezien Frits binnen zijn functie als politiek verslaggever altijd op Prinsjesdag aanwezig is. Hoe lang we Frits nu niet op de buis zullen zien, is niet bekend.

Bron: AD. Beeld: ANP