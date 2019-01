Aan 6 Inside, dat wordt gepresenteerd door Albert Verlinde, heeft Frits Wester bevestigd dat zijn relatie met stadsgenoot Birgitta over is.

De politiek verslaggever was tot 2014 getrouwd. Na zijn huwelijksbreuk was hij ongeveer twee jaar vrijgezel en had hij relaties met de 26 jaar jongere Regina en een korte relatie met Annelies.

Frits heeft twee zoons, Jelle (24) en Auke (22), uit zijn huwelijk met Marjolein. Hij kwam in 2004 nog volop in het nieuws, omdat hij de Nationale Nieuwsquiz won, maar vals zou hebben gespeeld. Hij zou het antwoord op minstens één vraag vooraf al hebben geweten, omdat hij het draaiboek al eerder had gezien dan het programma begon. Frits ontkende.

Bron: SBS 6. Beeld: ANP