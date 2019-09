Frits Wester niet aanwezig bij Prinsjesdag na opmerkelijk televisieoptreden

Frits Wester (57) zal dinsdag niet aanwezig zijn bij Prinsjesdag. Dat betekent dat de verslaggever geen deel uit zal maken van het politieke team van RTL Nieuws.

Volgens adjunct-hoofdredacteur Ilse Openneer komt dit doordat RTL in gesprek is met Frits over zijn opmerkelijke optreden tijdens de uitzending van het nieuws zondagavond.

Veel reacties

Frits was in Italië om Geert Wilders te interviewen. Maar toen hij zijn verhaal deed, trilde hij en struikelde over zijn woorden. Op Twitter reageerden veel mensen op het fragment. De meesten gingen ervan uit dat hij te diep in het glaasje had gekeken. Anderen maakten zich zorgen over de gezondheid van Frits.

Moe

Zelf heeft Frits een andere verklaring. “Mensen hoeven zich geen zorgen te maken. Ik was gewoon heel erg moe en ik moest ineens snel voor de camera staan. Het had inderdaad strakker gekund, dat geef ik meteen toe”, vertelde hij.

In gesprek

RTL Nieuws is nog aan het uitzoeken wat er precies is gebeurd. Daarom is RTL nu in gesprek met Frits en hebben ze besloten hem geen deel uit te laten maken van het politieke team van RTL Nieuws tijdens Prinsjesdag.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP