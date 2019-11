Frits Wester openhartig over afkickkliniek: "Ik ben 13 kilo afgevallen"

Frits Wester (57) nam bij RTL Nieuws een rustpauze vanwege ‘gezondheidsproblemen gerelateerd aan alcohol’. Nu vertelt hij openhartig over zijn tijd in de afkickkliniek.

Op 8 september ontving politiek commentaar Frits Wester veel kritiek nadat hij bij RTL Nieuws in beeld kwam en dronken leek.

Alcohol

Aanvankelijk zei Frits dat hij enkel heel moe was, maar een paar weken later gaf hij toch toe. Zowel RTL Nieuws als Frits zelf lieten later weten dat er inderdaad alcohol in het spel was en dat hij een rustpauze zou nemen. Hij verbleef een maand in een afkickkliniek in Zuid-Afrika en laat nu van zich horen.

Afgevallen

“Het heel goed met mij. Ik ben gisteren thuisgekomen”, vertelt Frits aan RTL Boulevard. “Ik ben dertien kilo afgevallen en nu moet ik allemaal nieuwe kleren kopen.” Volgende week heeft hij een gesprek bij RTL Nieuws. Het is een proces dat een lange tijd duurt, maar zegt keihard te werken aan zijn herstel.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP