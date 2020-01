Frits Wester over alcoholprobleem: “Ik dronk alcohol alsof het limonade was”

Frits Wester heeft maandagavond bij ‘Jinek’ een boekje open gedaan over zijn alcoholverslaving. De parlementair verslaggever vertelde dat hij de laatste jaren alcohol dronk ‘alsof het limonade was’ en dat hij zijn drankprobleem lange tijd heeft ontkent.

Wester legde in september tijdelijk zijn werk neer in verband met zijn alcoholprobleem, iets wat hij in de eerste instantie nog ontkende.

Langere periodes zonder brandstof

Volgens Wester was de alcohol op een gegeven moment een ‘soort brandstof waarop je loopt’. “Dan is het drinken niet eens zozeer een probleem, maar dat zijn de langere periodes zonder die brandstof. Dan gaat het fout. Je gaat je heel erg vervelend voelen. Los van dat je slecht slaapt. En als je al slaapt, word je zwetend wakker na een uurtje.”

“Ik klapte er gewoon uit”

Hoewel hij tijdens zijn televisieoptreden in september ‘dronken’ oogde, was hij dat naar eigen zeggen niet. Bij Jinek vertelt Wester dat hij de avond daarvoor naar een feestje was geweest en op de dag zelf geen slok meer had gedronken. En juist dát leidde tot de problemen. “Op een gegeven moment klapte ik er gewoon uit. Het was ineens alsof ik er zelf niet meer bij was, alsof ik iemand anders hoorde stamelen en praten. Toen dacht ik al: dit gaat helemaal verkeerd, Wester.”

“Het kan iedereen zijn”

Volgens Wester had hij geen privéproblemen die zijn overmatige drankgebruik in de hand werkten, maar hoeft dat ook niet. “Het kan iedereen zijn. Een arts, iemand uit de financiële wereld. Het is niet het klassieke beeld van een man met een oude jas, onder een brug, met een tas en een lange baard. Hij zit misschien wel naast je. Het is misschien je broer, je zwager en misschien ben je het zelf wel.”

20 kilo afgevallen

De parlementair verslaggever is de afgelopen maanden in een afkickkliniek in Zuid-Afrika geweest, maar voor die tijd dronk hij ongeveer een kwart tot een derde liter wodka per dag. “En zes, zeven glazen wijn. Dat is echt veel te veel.” Inmiddels is hij echter volledig afgekickt en drink hij geen druppel meer. Wester is zelfs 20 kilo afgevallen en voelt zich momenteel erg fit. “Er is zoveel veranderd in mijn hoofd. De spinnen zijn er allemaal weer uit.”

