Froukje de Both deelt prachtige foto van haar jarige moeder

Froukje de Both deelt af en toe een foto met haar eigen dochter, maar haar moeder zien we maar zelden voorbij komen.

Haar verjaardag is genoeg reden voor Froukje om een mooie foto te delen: “Mijn moeder, op deze foto iets jonger dan ik nu ben. Vandaag wordt ze 76 jaar, van harte mam!”, schrijft ze. “Je hebt zelfs Instagram”, grapt ze, met een link naar Nellies Instagramaccount erbij.

Haar volgers feliciteren niet alleen haar moeder, maar ook Froukje zelf: “Gefeliciteerd met je mams!”, jubelen ze massaal.

Hard werken

De Both omschreef haar moeder eerder in het blad Flair als ‘een hardwerkende vrouw, geen koekjes bij de thee-moeder’. “Als alle kinderen tussen de middag naar huis gingen, bleef ik als enige op school, bij de juf”, vertelde ze destijds. “Pas later begreep ik dat mijn moeder wel moest werken om voor mij te kunnen zorgen.”

Beeld: Instagram & ANP