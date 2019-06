Froukje de Both: "Ik weet hoeveel pijn een scheiding kan doen"

Presentatrice Froukje de Both (47) is het nieuwe platform Kees! gestart, als tegengeluid voor onze perfecte maatschappij. Was dat nodig dan? “Ja, het lukt niemand om aan dat ideaalbeeld te voldoen.”

‘Ik zou vandaag de wereld veroveren, maar ik heb me verslapen. Misschien morgen’, staat er op de Instastories van Froukje de Both, een paar minuten voordat Libelle haar treft in een Amsterdams etablissement. Zou het..? Maar gelukkig, daar is ze, keurig op tijd, niks verslapen. Die verslaap-tekst was oorspronkelijk een uiting op het Instagram-account van Kees! (ditiskees.nl), het platform dat ze onlangs samen met vriendin Kimberly van de Berkt startte. Doel: de zeepbel van perfectie doorprikken.

Is dat nodig? “Vinden wij wel”, zegt Froukje de Both, terwijl ze een zoetje door haar cappuccino roert. “We leven in een tijd van het perfecte plaatje: in de media worden vooral vrouwen bedolven met plaatjes van hoe ze eruit moeten zien en hoe ze zich zouden moeten gedragen. Daar mag best iets relativerends tegenover worden gezet, want die perfectie bestaat natuurlijk niet. Het lukt niemand om aan dat ideaalbeeld te voldoen. En daarbij: wat mij betreft hoef je niet succesvol en perfect te zijn om me te kunnen inspireren. Ik vind vrouwen voor wie haalbaar goed genoeg is óók heel inspirerend. De invalshoek van Kees! is: gelukkig niet perfect. Je kunt beter van je eigen kracht uitgaan dan je steeds met anderen te vergelijken. We willen vrouwen de ruimte geven om te vertellen dat het bij hen ook niet altijd rozengeur en maneschijn is. Dat iedereen kwetsbaarheden heeft.”

Hoe zit het met de jouwe?

“O, ik heb er genoeg. Ik ben bijvoorbeeld ook best gevoelig voor die drang naar perfectie. Ik vind het fijn om een filtertje over mijn foto’s te gooien zodat ik er net wat beter uitzie. Ik zit om de paar weken bij de kapper om mijn uitgroei te laten wegwerken en ik laat her en der een prikje zetten. Ik vind het ook helemaal niet leuk als mensen opmerkingen maken over mijn uiterlijk als ik op televisie ben. Het is vrij schieten als je op televisie komt en ik zou liegen als ik zeg dat het me niks doet. Maar ik weet ook wat een verademing het is om daar gewoon voor uit te komen. Onder foto’s op Instagram schrijf ik daarom gerust: ik gooi er even een filtertje overheen, want ik heb slecht geslapen vannacht. Je hoeft de schijn niet altijd op te houden. De video’s, columns en verhalen op Kees! gaan trouwens niet alleen over het uiterlijk. We hebben ook psychologische onderwerpen die dieper gaan. Zo hebben we een serie met als titel: ‘Is scheiden lijden?’ Daarvoor heb ik een aantal bekende vrouwen gevraagd naar hoe het is als je droom om voor altijd bij elkaar te blijven uiteenspat en je alleen komt te staan met een of met meerdere kinderen.”

Is dat idee uit eigen ervaring geboren?

“Ja, die serie komt helemaal uit mijn koker. Ik weet hoeveel pijn een scheiding kan doen. En ook dat je er soms keihard om kunt lachen met vriendinnen en een fles wijn. Die verhalen wil ik ook van andere vrouwen horen. Het was louterend om met hen te praten. Zij hebben zich in die tijd ook af en toe mislukt gevoeld, net als ik. Ik ben zelf na mijn scheiding in therapie gegaan en daar heb ik veel aan gehad. Sowieso vind ik therapie totaal onderschat: je zou niet alleen aan een fitbody, maar ook aan een fitmind moeten werken.”

Zegt de dochter van twee psychotherapeuten.

Lachend: “Daar zette ik me vroeger natuurlijk enorm tegen af. Dat psychologische gelul, ik moest er niks van hebben. Maar daar ben ik helemaal van teruggekomen, nu vind ik het juist belangrijk om een spiegel voorgehouden te krijgen, door iemand met wie ik niet bevriend ben. Mijn scheiding – we waren overigens niet getrouwd, maar we hadden wel samen een kind – is het pijnlijkste wat ik heb meegemaakt. Het was mijn bedoeling om mijn dochter in een gezin met een vader en een moeder te laten opgroeien en dat is niet gelukt.”

Jouw ouders scheidden toen je vijf was. Heeft jouw dochter een vergelijkbare jeugd als die van jou?

Stilte. “Ik zou ja willen zeggen, maar ik ben iets anders opgegroeid. Mijn moeder en ik waren na de scheiding met z’n tweeën, mijn vader zag ik maar eens in de twee weken in het weekend, zoals dat toen ging. Zij werkte veel. Ik was geen sleutelkind, ze regelde altijd wel oppassen, ze deed echt haar best. Maar in mijn herinnering was ik ook veel alleen. Ik had echt een werkende, alleenstaande moeder.”

Die heeft jouw Emma ook.

“Klopt. En ik heb het ook druk. Maar wat enorm scheelt is dat ik co-ouderschap heb. Emma is de helft van de tijd bij haar vader en ik kan mijn werk voor een groot deel op die dagen doen. Ze is denk ik minder vaak alleen dan ik dat was. Ze groeit op in een soort extented family: bij haar vader heeft ze inmiddels een broertje gekregen, bij mij zijn er altijd veel vrienden over de vloer. Ik vind het niet leuk om te zeggen dat ze verschillende levens heeft, want dit geheel is haar leven. Het is een ander leven dan ik vroeger had, al zijn er zeker parallellen. En het is ook een ander leven dan van een kind dat bij beide ouders opgroeit. Maar dit is haar leven, ze weet niet beter en ze is er blij mee. Ze vindt het leuk om naar haar vader te gaan, ze vindt het leuk om bij mij te zijn. We hebben het goed met zijn allen.”

