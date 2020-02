Libelle Legt Uit: Is frozen yoghurt gezonder dan normaal ijs?

Frozen yoghurt wordt dikwijls verkocht als het gezondere zusje van softijs. Maar toch is er maar weinig bekend over wat het bevroren toetje dan zoveel gezonder maakt. Daarom legt Libelle vandaag uit hoe de vork nou écht in de steel zit.

Is het een marketingtrucje of is het écht gezonder dan softijs?

Frozen yoghurt

Het duurt niet héél lang meer tot het voorjaar begint. En het voorjaar staat wat ons betreft garant voor heel veel ijsjes eten. Echt gezond is dat echter niet, en dus grijpen we sinds een aantal jaar massaal naar frozen yoghurt. Het zou namelijk een stuk beter voor je zijn.

Gezonder?

Frozen yoghurt is over komen waaien vanuit Amerika, waar het al tijden ontzettend populair is. De bevroren yoghurt in een bakje zou vetarm zijn en daardoor een stuk minder calorieën bevatten dan normaal ijs. Het wordt gemaakt van yoghurt in plaats van melk, wat inderdaad doet vermoeden dat het goed voor je is.

Suiker

Toch zit er een addertje onder het gras. Want het is wel lager in vet, maar juist daarom wordt er op andere vlakken gecompenseerd om de smaak ten goede te komen. Diëtiste Lana Masor legt aan HLN uit: “Er zijn twee dingen die voeding echt goed doen smaken: vet en suiker. Dus als iets vetarm is en toch overheerlijk smaakt, dan kan je er bijna zeker van zijn dat het overladen is met suiker.”

Chemicaliën

Naar verluidt zit er maar liefst 22 gram suiker in 100 gram frozen yoghurt. “En als men beweert dat de yoghurt ook suikerarm is, dan weet je gewoon dat het wel kunstmatige zoetstoffen bevat, net zoals een heleboel andere chemicaliën”, aldus Lana.

Vet

En terwijl het anders doet vermoeden, kun je ook gewoon aankomen door het eten van het populaire zomerhapje. “Zelfs al is de bevroren yoghurt vetarm, als ze rijk zijn aan suikers, dan zal je lichaam die suiker opslaan als vet”, benadrukt voedingsdeskundige Alice Mackintosh. “Het biedt ook niet veel nutritionele waarde, dus mag het niet gezien worden als een gezond tussendoortje”, voegt ze toe.

Bron: HLN. Beeld: iStock