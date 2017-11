Fan van roze? Dan moét deze woning op Funda jouw droomhuis zijn

Dat smaken verschillen blijkt wel als je de inrichting van huizen op Funda bekijkt. Sommige huizen zijn zó extreem dat ze daardoor een hit worden op internet. Dit roze huis is er weer zo eentje.

Al die gekke inrichtingen maakt het eigenlijk ook wel heel leuk om even te snuffelen op Funda. Er was de afgelopen week één huis in Olst dat heel populair was. Niet door de ligging of de ruimte, maar door de vrij heftige inrichting. Er is in het huis namelijk wel héél veel roze te zien: van de muren tot het meubilair en de accessoires. Zou het wat voor jou zijn? Dan is het bekijken van de rest van de foto’s op Funda misschien wel de moeite waard.

Roze huis van Olstenaren is kijkcijferhit op makelaarssite Funda https://t.co/6OrurXbdgS pic.twitter.com/ynHHFgYm6a — De Stentor (@De_Stentor) 11 november 2017

Dit huis in Overijssel is he-le-maal roze en jij kunt het kopen https://t.co/Pt9Jt8Tns9 pic.twitter.com/pMHenEg1IR — Beautify (@BeautifyNL) 10 november 2017

Aan dit roze huis dat te koop staat op Funda hoef je bij-na niets meer te doen 😂https://t.co/v1MQqL8QEJ pic.twitter.com/IPLrAfRe5R — Guys.nl (@GUYS_nl) 9 november 2017

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Harpersbazaar.nl. Beeld: Twitter.