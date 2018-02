Gaat dit de opvolger van coach Anouk worden?

Ze is één van de meest besproken coaches van The Voice, maar toch lijkt het erop dat we binnenkort afscheid moeten nemen van zangeres Anouk. Het huidige seizoen van de kijkcijferhit zou namelijk officieel haar laatste zijn.

Hoewel RTL nog geen uitspraken heeft gedaan over de vervanger van Anouk, wordt rapper Lil Kleine genoemd als een mogelijke opvolger van de Haagse rockchick.

Gesprekken

Zowel RTL4 als de producent van de show hebben nog niks bevestigd, en ook het management van Lil’ Kleine was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar. Wel is al bekend gemaakt dat er momenteel gesprekken worden gevoerd met een aantal artiesten voor een mogelijke rol in The Voice.

Bekendmaking

Volgende week, tijdens de finale van The Voice of Holland op 16 februari zouden het vertrek van Anouk en haar opvolger bekend worden gemaakt, zo meldt Shownieuws op basis van geruchten die al een tijdje zouden rondzingen op het Mediapark in Hilversum.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Show.nl. Beeld: ANP