Diabetespatiënten reageren verontwaardigd op nieuwe 'gadget' Katja Schuurman

Katja Schuurman deelde woensdag op social media een enthousiast bericht over haar nieuwste ‘gezondheidsgadget’. Daarmee wilde ze mensen inspireren, maar bij veel van haar volgers viel dat bericht niet goed.

De presentatrice deelt een kiekje van zichzelf met een witte ronde ‘chip’ in haar arm en schrijft daarbij: “Ik ben net gechipt! De komende weken meet dit ding wat alles dat ik eet en drink doet met mijn bloedsuikerspiegel; hoe stabieler die is, hoe minder kans op chronische ziektes, hoe lekkerder mijn energieniveau blijft én hoe minder snel ik verouder.”

Hulpmiddel

Deze chip blijkt alleen een heel andere functie te hebben. Onder de foto reageren een aantal mensen dat dit geen chip is voor mensen zonder klachten, maar een zogeheten ‘Freestyle Libre’, een hulpmiddel voor mensen met diabetes type 1 dat dag en nacht de bloedsuikerspiegel meet zodat prikken niet meer nodig is. Omdat dit hulpmiddel niet vergoed wordt en erg kostbaar is, kunnen veel mensen niet waarderen dat iemand als Katja, die geen diabetespatiënt is, het hulpmiddel ook gebruikt terwijl het niet nodig is.

Niet vergoed

“Ik moet hier toch even van slikken Katja!”, schrijft iemand onder de foto. “Dit is een freestyle Libre die door diabeten word gedragen, maar niet wordt vergoed, en jij draagt hem tegen veroudering… Vind dit best een steek in het hart van de vele diabeten die hier zóó gebaat bij zouden zijn!” Iemand anders voegt toe: “De freestyle een fantastisch hulpmiddel die verdere schade kan voorkomen en daarom eigenlijk voor iedereen vergoed zou moeten worden. Voor mijn 2 zoontjes met diabetes is de freestyle een zegen!”. Katja heeft zelf nog niet gereageerd op alle ophef.

Beeld: ANP.