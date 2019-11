Voormalig Hart van Nederland-presentatrice Gallyon van Vessem mag maandag 51 kaarsjes uitblazen. Van haar oud-collega’s heeft ze een geinige trui gekregen, waarmee ze op komische wijze een ‘sneer’ uitdeelt aan John de Mol.

Houdbaarheidsdatum

Eerder dit jaar kreeg de presentatrice te horen dat ze moest stoppen bij SBS. En ze was niet de enige die de zender moest verlaten: ook de contracten van collega’s Selma van Dijk en Piet Paulusma werden niet verlengd. De reden waarom is nooit helemaal duidelijk gecommuniceerd, maar in De wereld draait door gaf zenderbaas John de Mol aan dat op mensen die bij de televisie werken een ‘houdbaarheidsdatum’ zit. En dáár komt Gallyon met haar verjaardagscadeau nu even scherp op terug.

Geniet van ieder jaar

“Deze trui kreeg ik van collega’s. T.H.T. staat voor ‘ten minste houdbaar tot’. Want wie bepaalt mijn of jouw houdbaarsheidsdatum? Helemaal niemand!” begint ze haar bericht. “Die term hoort op een pond gehakt. Niet op een mens. Nooit! Doe wat je leuk vindt! Op elke leeftijd! En geniet van ieder jaar dat er bij komt! Proost!” sluit ze af.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Gallyon van Vessem (@gallyonvvessem) op 24 Nov 2019 om 11:56 (PST)

Bron: Instagram. Beeld: ANP