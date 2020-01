Zielig: Gallyon van Vessem deelt beelden mishandeling hond

Voormalig Hart van Nederland presentatrice Gallyon van Vessem heeft geen fijn weekend. Zondag werd haar hond aangevallen door een andere hond.

Ze ging onmiddellijk met haar viervoeter naar de dierenarts.

Op Twitter deelt ze een foto van de wond. Volgens Gallyon werd haar hond zomaar uit het niets gegrepen door een Deense dog. Ze laat weten dat het gaat om 2 diepe beten van de Deense dog die haar beestje heen en weer heeft geschud.

Ook uit ze haar woede over hoe dit heeft kunnen gebeuren. “Lieve hondenbezitters, voed je hond op, volg een cursus, besteed aandacht. Mijn hond vandaag na aanval”, schrijft ze bij de foto.



Lieve hondenbezitters, voed je hond op, volg een cursus, besteed aandacht. Mijn hond vandaag na aanval. pic.twitter.com/hyocOu2I2K — gallyon van vessem (@GallyonvVessem) January 26, 2020

‘Voed je hond op’

Aan andere Twitteraars laat ze weten dat ze de hondeneigenaar niets kwalijk neemt, maar dat dit het resultaat is van een hond die niet onder controle is. Ze noemt de hondeneigenaar een ‘zachtmoedige sukkel’. “Aanvallende hond had dat blijkbaar door. Daarom zijn cursussen zo belangrijk.”

Hopelijk is de hond van Gallyon er snel bovenop. Zelf zegt ze: “Antibiotica, pijnstillers, rust en niet zwemmen.”

Twee diepe beten. Deense dog heeft m heen en weer geschud. Antibiotica, pijnstillers, rust en niet zwemmen. En dat voor een labrador 😔 — gallyon van vessem (@GallyonvVessem) January 26, 2020

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Twitter. Beeld: Brunopress