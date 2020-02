Gameverslaafde vader in spe zorgt voor verbazing in 'Help, mijn man is klusser'

Hoewel Salma en Tim uit Help, mijn man is klusser stapelgek zijn op elkaar, is er één ding dat hun relatie in de weg staat: het huis van Tim is een ontzettende bouwval. Het feit dat de twee ook nog eens samen een kindje verwachten, maakt de situatie voor John Williams extra schrijnend.

Hij besluit dan ook de twee een duwtje in de goede richting te geven.

“Ik wil hem geen pijn doen”

Dat de nood hoog is, blijkt wel als we de hoogzwangere Salma in beeld zien. De aanstaande moeder woont momenteel niet eens samen met de vader van haar kindje, omdat zijn huis onbewoonbaar is. En omdat haar eigen appartement te klein is voor hun allebei, wonen de twee gescheiden. “Ons leven lijkt nu op een latrelatie”, zo vertelt ze droevig aan John. “Het geeft mij nu heel veel stress. Maar het klinkt raar: hij is degene die mij gelukkig maakt en ik wil hem geen pijn doen.”

Stomverbaasde John

De situatie van Tim maakt het er allemaal niet echt makkelijker op. De aanstaande vader werkt op onregelmatige tijden, waardoor het voor hem niet mogelijk is om te klussen. Daarnaast is hij ook nog eens verslaafd aan gamen, iets wat John maar moeilijk kan begrijpen. Als hij een kijkje neemt in het huis van Tim, valt zijn mond open. “Wat erg dit. Waarom leef je zo?”, vraagt John zich hardop af.

Ook de kijkers kunnen maar moeilijk geloven dat er straks een baby in het huis moet gaan wonen. Vooral de lakse houding van Tim schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Maar sommigen zien het uiteindelijk toch wel goed komen:

Bron: RTL 4, Twitter. Beeld: Brunopress