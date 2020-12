Ook déze spraakmakende gast schuift aan bij ‘Linda’s Wintermaand’

De decembermaand is dit jaar anders dan anders. Een stuk minder feestelijk, dat ook. Maar daar brengt Linda de Mol met haar nieuwe praatprogramma Linda’s Wintermaand verandering in. Er is weer een gast onthuld, en dat is niemand minder dan premier Mark Rutte.

Hij bijt zelfs het spits af als een van de eerste gasten van de televisiekoningin.

Net als in Linda’s Zomerweek schuiven er bij Linda’s Wintermaand allerlei bekende Nederlanders aan. Linda ontvangt telkens twee gasten, vaak met een hele andere achtergrond. Juist deze verrassende combinatie zorgt voor de meest openhartige gesprekken en bijzondere momenten. Uiteraard blikken de BN’ers ook terug op het gekke jaar 2020: hoe hebben zij dit bijzondere jaar beleefd?

Gasten

Eerder werden al een paar andere gasten bekendgemaakt. Zo wisten we al dat onder andere Matthijs van Nieuwkerk, Martien Meiland, André Hazes, Floortje Dessing en Natacha Harlequin van de partij zullen zijn. Onze premier kunnen we nu dus ook aan dat rijtje toevoegen. Mark Rutte verschijnt, samen met Floortje, in de eerste aflevering op zondag 6 december.

“Heel open”

Over zijn toezegging vertelt Linda aan PrivéTV: “Hij heeft natuurlijk wel in allerlei programma’s gezeten waarin hij kritiek krijgt op zijn beleid. Hier zat hij veel meer om gewoon te vertellen hoe hij als mens het afgelopen jaar heeft beleefd. Het is nogal wat dat je leiding moet geven aan een land in een crisis. Hij heeft ook zijn moeder verloren in dit jaar. Dat zijn allemaal dingen die we besproken hebben en daar was hij heel open over.”

Linda’s Wintermaand gaat op zondag 6 december om 20.00 uur van start op SBS 6.

Bron: Televizier. Beeld: Brunopress