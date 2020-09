Oeps: gebarentolk Irma maakt opvallend foutje tijdens de persconferentie

Gebarentolk Irma Sluis hoestte tijdens de persconferentie van maandagavond per ongeluk in haar vuist in plaats van in haar elleboog. Dat bleef niet onopgemerkt bij de kijkers.

Iedereen moet wennen aan de nieuwe coronamaatrdegelen. Grote kans dat je in deze maanden iemand een knuffel hebt gegeven terwijl dit niet eens je bedoeling was. Eerder maakten ook minister Grapperhaus fouten tijdens zijn bruiloft, Mark Rutte gaf tijdens de eerste persconferentie een hand en Willem-Alexander en Máxima gingen in Griekenland met een restauranteigenaar op de foto zonder anderhalve meter afstand te houden.