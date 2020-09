Sinds de start van de persconferenties over de coronacrisis is gebarentolk Irma Sluis een bekende Nederlander geworden. Als BN’er kun je niets meer ongemerkt doen en dat ondervond Irma ook toen ze tijdens de laatste persconferentie per ongeluk in haar hand kuchte.

Irma Sluis heeft er sinds begin dit jaar heel veel fans bijgekregen. De gebarentolk krijgt tijdens de persconferenties bijna meer aandacht dan de maatregelen, maar dat pakt niet altijd goed uit. Maandagavond moest ze tijdens de persconferentie hoesten en deed dat per ongeluk niet in haar elleboog, maar in haar hand. Op social media stroomden de reacties binnen. Veel mensen twijfelden ook nog of ze nou echt moest hoesten, of dat ze het gebaar voor hoesten deed. In een reactie aan RTL Boulevard legt ze uit wat er gebeurde.

Reacties op kuchje Irma Sluis

De gebarentolk laat weten dat ze niet ziek is. “Ik had een steekje in de keel en werd er behoorlijk zenuwachtig van. Onbewust hoestte ik daardoor in mijn hand. Het was ook de snelheid waar het mee ging. Al deed ik het niet bewust, maar anders loop je qua snelheid ook vier zinnen achter op Mark Rutte.”

Irma vindt het heel vervelend dat dit voorval zo uitgebreid besproken wordt op social media. “Dat er zoveel op gereageerd wordt, vind ik heel naar”, vertelt ze. Ze vindt het heel vervelend dat het gebeurde, maar een risico op besmetting is er niet. Door een verkoudheid in haar gezin heeft ze zich moeten laten testen en deze test was negatief.

Bron: RTL Boulvard. Beeld: Brunopress