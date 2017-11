Door hond gebeten babymeisje is niet meer in levensgevaar

De baby die afgelopen vrijdag in het Brabantse Rijswijk door een hond werd gebeten, verkeert niet meer in levensgevaar.

Dat zegt een woordvoerder van de politie tegen RTL Nieuws.

Slecht aan toe

Het babymeisje werd gebeten door een hond van de familie, waarna grote paniek uitbrak. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht met een traumahelikopter. Ze is er nu nog steeds slecht aan toe.

Niet de eerste keer

Omdat de hond uit het eigen gezin komt, is er geen sprake van een strafbaar feit. Na het weekeinde buigt de officier van justitie zich over de vraag wat er met het dier moet gebeuren, aangezien het niet de eerste keer is dat hij iemand beet.

De politie wil graag benadrukken dat het om een ‘gewone’ hond gaat, niet om een zogenoemde vechthond.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP