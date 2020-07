Door de coronacrisis steeg de werkloosheid de afgelopen periode met 3,6% naar ruim 330.000 werklozen. Libelle spreekt met mensen die zonder werk kwamen te zitten door het coronavirus. Zo ook geboortefotografe Pauline van Berkel. Vanaf de lockdown kon zij niet meer bij bevallingen aanwezig zijn om het bijzondere moment voor kersverse ouders vast te leggen en ligt haar werk helemaal stil.

Pauline: “De dag voordat Nederland in lockdown ging, leek er nog weinig aan de hand. Ik was bij een bevalling aanwezig en lacherig zeiden we tegen elkaar dat we geen handen mochten geven. Ik realiseerde me pas echt wat het coronavirus voor mijn werk betekende toen iedereen een dag later nadrukkelijk werd verzocht om thuis te blijven en alles dichtging. Ik zou niet meer naar de bevallingen kunnen. Dat was een klap.”

Nachtelijke telefoontjes

“Ik ben inmiddels al 5 jaar geboortefotograaf. Toen ik zelf beviel van mijn laatste kind had ik een geboortefotografe aan mijn bed. Toen ik die foto’s zag en besefte wat dat voor mij betekende realiseerde ik me: dit wil ik ook gaan doen. Ik was al bevallingscoach en wilde graag ook mijzelf als fotografe aanbieden. Dat was 1 van mijn beste beslissingen ooit. Ik vind het een geweldige baan! ’s Nachts een telefoontje ontvangen dat de bevalling begint, met hoge snelheid over een lege snelweg sjezen en dan zo’n bijzonder moment voor iemand vastleggen: fantastisch. Maar toen kwam corona en mocht ik de ziekenhuizen niet meer zomaar in.”

Adempauze

“Ik schrok er erg van dat ik ineens niet meer aan het werk kon. Ik had ineens geen vast inkomen meer. Wel vond ik een beetje rust in het feit dat er een tegemoetkoming voor zzp’ers zou komen. Die kreeg ik gelukkig en daarmee had ik even een adempauze. Daarbij ben ik meteen gaan nadenken over andere mogelijkheden voor mijn werk. Zo heb ik op afstand een shoot gedaan van ouders met hun pasgeboren baby. Maar het was nou eenmaal niet hetzelfde als tijdens de bevalling.”

Coronaclausule