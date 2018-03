Ben je geboren in april? Dit zegt het over je

Vier jij in april je verjaardag? Dit zegt de maand waarin je geboren bent over je persoonlijkheid.

De april-baby bevindt zich in goed (koninklijk) gezelschap, want zowel de koningin van Engeland als koning Willem-Alexander vieren deze maand hun verjaardag. Niet wild genoeg? Iggy Pop viert ook een feestje. Hij wordt op 21 april zeventig jaar.

Sterrenbeeld

Wanneer je in april geboren bent, is je sterrenbeeld Ram of Stier. De Ram wordt gezien als een ambitieuze leider en de Stier is een doorzetter die geniet van de luxe dingen in het leven.

Je partner

Zou ook maar zo in april jarig kunnen zijn. De Ram valt namelijk opvallend vaak op… de Ram! De Stier kan het over het algemeen het beste vinden met een Weegschaal.

Op reis

Heb jij je vakantie al geboekt? Nee? Gelukkig maar, want dat is helemaal nergens voor nodig als je in april geboren bent. Stap gewoon in de auto en maak een mooie roadtrip. Lekker avontuurlijk. Liever met het vliegtuig? In Thailand zal je de rust vinden die je zoekt.

Geboortesteen

Jouw steen is het meest waardevol van allemaal: de diamant. Deze glimmerd staat voor overvloed, kracht en moed.

Je bent empathisch

Heb jij een grote groep vrienden om je heen verzameld? Geen wonder, want mensen zijn nu eenmaal graag in de buurt van iemand met zoveel empathisch vermogen als jij. Zit je vriendin niet lekker in haar vel? Heeft die vriend relatieproblemen? Jij staat meteen op de stoep om een luisterend oor te bieden.

Én optimistisch

Want bij mensen die hun verjaardag vieren in maart, april of mei is het glas vaker halfvol, beweren Britse onderzoekers.

Geboortebloem

Je hebt niet één, maar twee geboortebloemen: het madeliefje en de pronkerwt (de welriekende lathyrus). Die laatste staat voor dankbaarheid en het madeliefje is een teken van loyaliteit en puurheid.

Beroep

De kans dat je het juiste beroep hebt bij jouw geboortemaand is 100%, want mensen die in april geboren zijn kunnen door hun enthousiasme en leiderschapskwaliteiten eigenlijk alles worden wat ze willen. Wauw!

Gezond

Het houdt maar niet op met het goede nieuws, want uit onderzoek van de universiteit van Columbia is gebleken dat mensen die in april geboren zijn minder kans hebben op hart- en vaatziekten, ademhalingsproblemen, neurologische aandoeningen en problemen met de voortplanting dan mensen die in een andere maand geboren zijn.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock