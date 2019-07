Geboren in juli? Dit zegt je geboortemaand over je

Ben jij jarig in juli? Mensen die in deze maand geboren zijn, hebben een charmante persoonlijkheid. En er zijn nog veel meer redenen waarom mensen die in juli jarig zijn, uniek zijn.

Wanneer je bent geboren in juli, behoor je tot een mooi rijtje mensen. Ook bijvoorbeeld Nelson Mandela, Prinses Diana en George W. Bush zijn in deze maand geboren. Met deze mensen deel(de) jij wellicht deze eigenschappen:

Positief

Mensen die in juli geboren zijn, zien altijd de mooie kant van dingen. Ook al gaan er op een dag tientallen dingen mis, ze blijven lachen om dat ene ding dat toch goed ging. En dat glas? Dat is dus altijd halfvol.

Kalm

Volgens een studie uit Japan zijn mensen die geboren zijn in de zomer en de lente van nature kalme mensen. Ze houden altijd de controle, zelfs in crisissituaties. Grote kans dat jij dus vaak de leider in de groep bent.

Lengte

Lang, langer langst: uit onderzoek blijkt ook dat mensen die geboren zijn in juli vaak langer zijn dan mensen die geboren zijn in andere maanden. En ben jij linkshandig? Dat kan ook te maken hebben met je geboortemaand.

Grappig

Met mensen die zijn geboren in juli valt altijd wat te lachen. Je hebt een aangeboren gevoel voor humor en jouw sarcasme kun je maar moeilijk verbergen. Je kunt altijd wel een mop tappen en bent vaak degene die iedereen aan het lachen maakt.

Familie

Als jullie jouw geboortemaand is, vind je familie zeer waarschijnlijk heel belangrijk. Je koopt vaak cadeautjes voor je dierbaren en zij staan voor jou altijd op nummer 1. Je doet er dan ook altijd alles aan om ze te beschermen.

Bron: India Times. Beeld: iStock