Ben je geboren in mei? Dít zegt het over je

Vier jij in mei je verjaardag? Dit zegt de maand waarin je geboren bent over je persoonlijkheid.

Sterrenbeeld

Wanneer je in mei geboren bent dan ben je een Stier of Tweelingen. Deze sterrenbeelden staan vooral bekend om hun doorzettingsvermogen: als ze een doel voor ogen hebben, dan gaan ze daar voor de volle 100 procent voor. Hoewel ze flinke ambitie hebben, zijn ze wel realistisch in het stellen van doelen.

Geboortebloem

Bij de maand mei hoort het meiklokje. Mensen die in mei geboren zijn over het algemeen kalm en down to earth. Ook kunnen ze vaak makkelijk ergens aarden. Meiklokjes passen hier perfect bij: deze bloem staat namelijk symbool voor bescheidenheid én plezier.

Goed gezelschap

Ben jij in mei geboren? Dan ben je in ieder geval in goed gezelschap. Niemand minder dan Audrey Hepburn, George Clooney, Bob Dylan, Sigmund Freud, Adele, Katherine Hepburn, James Brown en Janet Jackson zagen in mei het levenslicht (om er maar een paar op te noemen).

Seksleven

Als het gaat om jullie seksleven, heeft je partner niks te klagen. Mensen die in mei zijn geboren zijn namelijk dol op seks. Voor jou is het vooral belangrijk dat seks sensueel, warm en comfortabel is. Ook ben je dol op romantische gebaren in de slaapkamer. Een bed vol rozenblaadjes en een zwoel muziekje op de achtergrond kun je dan ook zeker waarderen.

Gezondheid

Het houdt maar niet op met het goede nieuws, want uit een Amerikaans onderzoek onder ruim 1,7 miljoen volwassenen blijkt dat mei en juli de gezondste geboortemaanden zijn. Mensen die in deze maand zijn geboren hebben de laagste kans op een ziekte later in hun leven.

Gat in je hand

Mensen die in mei zijn geboren omringen zich graag met mooie dingen. Hun favoriete hobby? Shoppen! Als ze iets zien wat ze leuk vinden, dan kopen ze het zonder twijfelen. Hoewel ze het merendeel van hun gekochte spullen niet eens nodig hebben, kunnen ze het toch niet laten. Hun koopdrift heeft wel één voordeel: ze zijn niet alleen gul naar zichzelf, maar ook naar hun vrienden en familie.

Eigenwijs

Als jij een besluit hebt genomen, dan blijf je daar ook bij. Het maakt niet uit wat andere mensen zeggen, jij houdt je bij je oorspronkelijke plan of idee. En hoewel je makkelijk ‘ja’ zegt tegen anderen, ben je voor jezelf helemaal niet zo flexibel. Je kunt moeilijk omgaan met veranderingen en als dingen niet gaan zoals jij wilt, dan kun je hier lang over blijven mopperen.

Reizen

Als je in mei bent geboren, dan ben je waarschijnlijk gek op reizen. Je bent geïnteresseerd in verschillende culturen, mensen en geschiedenis en als het aan jou ligt ga je elke maand op vakantie. Om al die reizen te kunnen bekostigen moet je extra hard werken, maar daar heb je geen problemen mee. Het is het allemaal waard!

Beeld: iStock