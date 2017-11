Gebruik jij vaak de woorden 'echt' en 'ongelooflijk'? Dít zegt het over je

Misschien denk je zelf niet lang na over wat je zegt en is het er al uit voor je erg in hebt, maar toch blijken de woorden die mensen kiezen veel te zeggen.

Uit een nieuwe studie blijkt dat het gebruik van de woorden ‘echt’ en ‘ongelooflijk’ bijvoorbeeld kan wijzen op stress. Wanneer mensen die woorden vaak gebruiken blijken er genen actief in het lichaam die worden geassocieerd met stress.

Opnames

Voor dit onderzoek droegen 143 mensen 2 dagen lang een audio-recorder bij zich. Elke paar minuten werden de gesprekken opgenomen en vervolgens werden deze opnames door de wetenschappers geanalyseerd. Ten slotte moesten allen deelnemers een bloedonderzoek ondergaan om te bekijken hoeveel stressgenen in hun lichaam actief waren.

Hoog stressniveau

Op basis van die gegevens kan geconcludeerd worden dat wanneer mensen veel emotioneel beladen woorden gebruiken, ze een hoog stressniveau hebben. Daarbij was ook opvallend dat deze groep mensen ook niet vaak over andere mensen praatte, maar waarschijnlijk vooral met zichzelf en hun stress bezig waren. Weet je ook meteen hoe je stress bij collega’s kunt herkennen.

Bron: Nu.nl. Beeld: iStock.