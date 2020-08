Ontroerend: vrouw vindt raak gedichtje in portemonnee demente vader

Mijn vader is dement. Dit gedichtje vonden we in zijn portemonnee net nadat hij was opgenomen. Vandaag was ik bij hem op bezoek. We hielden elkaars handen vast. Meer was er nauwelijks; het was verdrietig maar ook goed. Maar het blijft hard dat iemand zo’n proces door moet. 😢 pic.twitter.com/MAAj3oJTER

