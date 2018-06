Politie hoopt op tips over deze gedumpte en inmiddels overleden hond

Iedere dierenbeul kan aan een hond komen. Daar is een gedumpte viervoeter die maandagavond gevonden werd in het Limburgse Born het niet meer levende bewijs van.

De hond, doof en slechtziend, was met een netwerkkabel vastgebonden aan een paal in de bosjes vlakbij een tankstation, zonder water of eten in de buurt. Voorbijgangers belden de dierenambulance, die het beestje direct naar de dierenarts bracht.

Spuitje

Naast doofheid en staar constateerde de dierenarts ook ‘talloze open wonden’ in zijn nek. “Het leek alsof hij een lange tijd een prikband om had gehad”, aldus dierenorganisatie ‘Needy Dogs’ tegen het AD. Om hem uit zijn lijden te verlossen, werd de hond met een spuitje ingeslapen.

Tips

De politie is hard op zoek naar de eigenaar van het hond, maar aangezien het dier niet gechipt was gaat die speurtocht moeizaam. Er wordt gehoopt op tips van mensen die wellicht meer weten. “Wie hem dit heeft aangedaan, verdient een gigantische straf.”

Vakantieperiode

Met dit zoveelste tragische geval van dierenmishandeling roept de dierenorganisatie op om altijd de politie en/of dierenambulance te bellen. Of het dierenasiel, als je – cru gezegd – van je hond af wilt. Zeker nu de zomervakantie voor de deur staat. “Je hebt een hond aangeschaft, dus doe er wat voor en heb er wat voor over. Het is geen excuus om zoiets te doen omdat jij op vakantie wilt. (…) Zoek een goede plek voor zo’n onschuldig beest of neem gewoon geen huisdieren als je weet dat je toch geen hart voor dieren hebt.”

Bron: AD. Beeld: Facebook

