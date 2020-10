Expertgroep: “Ongeschikt voor moederschap? Dan gedwongen anticonceptie”

Er is een hoop ophef ontstaan om een petitie van de ‘Beraadgroep verplichte anticonceptie’. In die petitie staat dat vrouwen die ongeschikt worden geacht voor het moederschap gedwongen anticonceptie moeten krijgen.

Verslaving, psychiatrische ziekte of verstandelijke handicap: dit zijn volgens de expertgroep een aantal redenen waarom een vrouw niet geschikt zou kunnen zijn om voor een kind te zorgen. De groep wil dat deze vrouwen een prikpil of een anticonceptie-implantaat onder dwang moeten kunnen krijgen, zodat zij zich niet kunnen voortplanten.

Cees de Groot, voormalig kinderrechter en oud-vicepresident van de rechtbank Rotterdam, heeft de petitie waarin dit staat naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar moet het worden behandeld. Volgens de expertgroep moeten zowel de Raad voor de Kinderbescherming als de Officier van Justitie een rechter kunnen verzoeken om iemand gedwongen anticonceptie te geven.

Ongeschikte vrouwen

Cees de Groot beschrijft een voorbeeld: een prostituee met een psychiatrische stoornis die een baby wil, omdat haar klanten meer betalen voor een zwangere vrouw. Er zijn landelijk honderden van dit soort ‘gevallen’ waarbij een vrouw aan de gedwongen anticonceptie zou moeten, zo vindt de expertgroep.

Ophef

Het voorstel schiet bij velen in het verkeerde keelgat. Er is dan ook een hoop ophef over ontstaan. Iemand gedwongen anticonceptie toedienen is niet alleen erg heftig, ook is het op dit moment tegen de grondwet. Het is namelijk een grondrecht om je voort te mogen planten. Uiteraard zijn er uitzonderingen, zoals: voortplanting tussen broer en zus en seks met kinderen. Maar het ‘ongeschikt’ zijn voor moederschap is hier niet in opgenomen. Het is dan ook maar de vraag of de Tweede Kamer hiermee instemt.

Bron: AD. Beeld: iStock