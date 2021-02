Kijkers ergeren zich groen en geel aan ‘zeurderige’ Danny in ‘MAFS’

Hij heeft behoorlijk wat talenten, maar of prins Harry ook kan zingen? Daar komen we binnenkort achter. De prins is namelijk gestrikt om een moppie te zingen in de Carpool Karaoke van James Corden.

En dat willen we natuurlijk wel zien!

Coronaproof Carpool Karaoke

Een getuige vertelt aan het Amerikaanse weekblad People dat de twee heren afgelopen vrijdag samen gespot zijn in een Engelse dubbeldekker die door Hollywood reed. Volledig coronaproof. Er werd niet alleen (mee)gezongen; ook spraken de mannen over hoe het Harry in de Verenigde Staten bevalt en zijn werkzaamheden. En de presentator heeft Harry wat bekende plekken in Hollywood laten zien.