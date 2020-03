Geëmotioneerde KLM-purser neemt zingend afscheid van passagiers

Een purser van KLM heeft op een vlucht van Amsterdam naar Tel Aviv op bijzondere wijze afscheid genomen van haar passagiers. Om iedereen toch nog een beetje een hart onder de riem te steken in deze sombere coronatijden, besloot ze aan het einde van de vlucht een lied te zingen.

De vrouwelijke purser legt geëmotioneerd uit dat het nog erg onzeker is hoe dingen gaan lopen en dat ze niet weet of dit voorlopig haar laatste vlucht zal zijn. Ze kiest daarom voor een toepasselijk nummer, namelijk de hit ‘When will I see you again’ van de Amerikaanse band The Three Degrees.

Enthousiaste reacties

Dat haar afscheidslied goed valt, blijkt wel uit het applaus van de passagiers:

Bron: Twitter. Beeld: iStock