Geen 1,5 meter meer in sommige verpleeghuizen: “Er zijn eenzaamheidsdoden gevallen”

Verschillende verpleeghuizen laten de 1,5-meterregel varen. Dat werd zaterdagavond bekend in de uitzending van Nieuwsuur waarin onder anderen Trudie Severens, bestuurder van meerdere verpleeghuizen, liet weten geschrokken te zijn van wat de regels met de ouderen hebben gedaan.

Volgens haar moet de situatie voor de ouderen weer wat menselijker worden.

Advertentie

Achteruitgang

Volgens het bestuur van verschillende Limburgse verpleeghuizen wordt er onderschat wat het met bewoners doet die hun familie niet meer mogen zien en knuffelen. De eenzaamheid zou zo groot worden, dat ouderen daadwerkelijk in hun gezondheid en vitaliteit achteruitgaan. In Limburg zijn er dan ook een aantal verpleeghuizen die er bewust voor kiezen de 1,5-meterregel los te laten. Binnen de nieuwe 1,5-metersamenleving mag dat natuurlijk eigenlijk niet maar Trudie Severens wil dat menselijkheid en welzijn weer de boventoon gaat voeren voor de ouderen en niet de regels.

Eenzaamheidsdoden

1 van de bewoners van de verpleeghuizen laat weten hoe heftig de lockdown periode was. “Helemaal niemand zien was een verschrikking”, laat de 91-jarige Berty Brouns weten. Anne-Mei The, hoogleraar langdurige zorg en dementie, begrijpt goed hoe heftig dit voor ouderen kan zijn. “De kwaliteit van leven loopt schade op”, legt zij uit. Daarbij laat zij weten dat er zelfs mensen van eenzaamheid zijn overleden. Vanwege deze ‘eenzaamheidsdoden’ is het belangrijk volgens The dat er in verpleeghuizen een situatie komt waarbij er sprake is van veiligheid én een goede kwaliteit van leven. Severens wil zo’n situatie nu creëren door in haar verpleeghuizen de afstandsregels los te laten en de bewoners hun bezoek weer te laten knuffelen bij binnenkomst.

Ondanks de versoepelde regels, zijn er in Nederland nog talloze eenzame ouderen. Libelle hielp een handje mee om dat te verminderen. Jij ook?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Nieuwsuur. Beeld: iStock.