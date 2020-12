Even geen chemotherapie voor Linda Hakeboom: haar lichaam is te zwak

Linda Hakeboom (34) was vrijdag in het ziekenhuis voor een nieuwe ronde chemotherapie, maar werd gelijk terug naar huis gestuurd. Haar lichaam blijkt te zwak te zijn.

In haar Instagram Stories vertelt ze dat ze niet genoeg witte bloedlichaampjes in haar lichaam had.

Zwaarste chemotherapie

Half augustus kreeg Linda te horen dat ze borstkanker heeft. Hoewel er eerder geen uitzaaiingen werden gevonden, bleken die er later tóch wel te zijn. Ze krijgt nu de zwaarste chemotherapie mogelijk voor borstkanker. De chemo’s zullen haar natuurlijk proberen beter te maken, maar dit gaat wel gepaard met een enorme aanslag op haar lichaam.

Bloedwaardes

Bij chemotherapie is het procedure dat ze telkens voor de chemo naar je bloedwaardes kijken. Op die manier kijken ze of je lichaam sterk genoeg is voor een nieuwe ronde. Dit was bij de presentatrice niet het geval en daarom stuurde het ziekenhuis haar gelijk terug naar huis.

Niet verwacht

Linda is zelf heel verbaasd. “Ik voelde me eigenlijk best wel goed en ik ben goed hersteld na de vorige keer. Dus dit had ik totaal niet verwacht”, legt ze uit. Voor nu kan Linda alleen maar aansterken en wachten tot haar lichaam herstelt.

“Weet je wat het is, met dit type chemotherapie zoeken ze compleet de grens op van wat je lichaam aankan. Voor mij is die grens dus blijkbaar deze week bereikt.”

Falen

Stiekem vindt Linda het wel lekker om even geen chemotherapie te krijgen, want het is niet dat ze daar elke week om staat te springen. “Maar op een stomme manier voelt het ook als falen, terwijl ik hier helemaal niets aan kan doen.”

Bron: Instagram. Beeld: ANP