Waarom je beter geen koffie kunt drinken vóór 9 uur 's ochtends

Veel mensen beginnen hun dag met een kopje koffie, nog voordat ze op kantoor zijn. Maar het blijkt helemaal niet zo goed te zijn om zo vroeg al een kopje te drinken.

Uit onderzoek blijkt dat je beter toch even kunt wachten tot je al een aantal uur wakker bent voor je je eerste kop koffie drinkt. Vlak na het opstaan maakt je lichaam namelijk meer stresshormonen aan. Wanneer je op dat moment koffie zou drinken, maakt je lichaam weer minder van dit hormoon aan waardoor je de volgende dagen juist koffie nodig hebt om wakker te worden.

Cafeïne

Wat je dus beter kunt doen, is koffie drinken wanneer je cortisolniveau (het stresshormoon) weer wat daalt. Dat gebeurt een paar uur na het opstaan. Dat is niet bij iedereen hetzelfde, het is namelijk genetisch bepaald wanneer cafeïne in je lichaam wordt afgebroken. Het kan dus best zijn dat jij de hele dag door kunt op één kopje terwijl je man echt wel een paar bakjes per dag nodig heeft. Maar voor iedereen geldt wel dat we dat kopje ’s ochtends vroeg beter kunnen laten staan.

Bron: AD.nl. Beeld: iStock.