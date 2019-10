Waarom je geen lammetjes mag knuffelen als je zwanger bent

Tijdens je zwangerschap kun je beter niet langs een kinderboerderij gaan. Sommige boerderijdieren kunnen ongemerkt een gevaarlijke bacterie met zich meedragen.

Als je zwanger bent, moet je goed opletten wat je eet. Zo mag je geen rauw vlees of vis eten en kun je pas gekookte eieren ook maar beter even aan de kant zetten. Maar wist je dat je beter ook niet langs de kinderboerderij kunt gaan?

Vruchtwater

Geiten en schapen kunnen zonder dat je het door hebt bepaalde ziekteverwekkers met zich meedragen, zegt de Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland. Via de wol van schapen kunnen geïnfecteerde stofdeeltjes in de lucht komen. Als je deze stofdeeltjes inademt, kunnen ze terechtkomen in het vruchtwater waardoor zowel moeder als kind besmet kunnen raken.

Waarschuwing

Het gaat om ziektes als Q-koorts, rodehond, toxoplasmose, brucellose en chlamydophila. Deze ziektes kunnen het risico op een miskraam vergroten. Het hele jaar door is er kans op besmetting, maar tijdens de lammerperiode is de gezondheidswaarschuwing extra van kracht. Dit is rond maart en april, dan worden de meeste lammetjes geboren. Tijdens de geboorte is er een verhoogd risico op het vrijkomen van micro-organismen die de ziektes veroorzaakt.

Vermijden

Het is dus belangrijk om extra voorzichtig te zijn tijdens een zwangerschap, want zwangere vrouwen lopen meer risico op bepaalde ziektes. Naast dat je bepaalde voeding niet mag eten, kun je beter ook uit de buurt blijven van kinderboerderijen en geiten- en schapenstallen. Dus: ook al zijn de lammetjes nog zo schattig en slaan je hormonen helemaal op hol als je de schattige lammetjes ziet, wacht nog heel even tot je bent bevallen. Straks kun je met de kleine volop van alle lieve dieren genieten.

