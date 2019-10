Zó heb je geen last meer van urineverlies tijdens het sporten

Veel vrouwen hebben last van urineverlies tijdens het sporten. Dit is helemaal niets om je voor te schamen, maar fijn is wat anders. Zo los je het op!

Ook als je nog geen kinderen hebt gekregen, kun je tijdens het springen, hardlopen of dansen last hebben van urineverlies. Maar hoe kan het eigenlijk dat er een paar druppels ontsnappen als je een jumping jack doet? En nog belangrijker: hoe raak je er vanaf?

Zwak

Urineverlies tijdens een training is te wijten aan een aandoening genaamd stressincontinentie. Er wordt vaak gedacht dat een of meerdere bevallingen de oorzaak is urineverlies, maar dat is echt niet bij elke vrouw het geval. “Als je last hebt van urineverlies is het waarschijnlijk dat je bekkenbodemspieren te zwak zijn, of juist te gespannen”, legt pre-ene postnataal fitnessexpert Romana Serno uit aan Women’s Health. “Beide gevallen betekenen dat de spieren niet goed functioneren.”

Symptomen

Wanneer je je bekkenbodem nooit volledig kunt aanpassen, kan het ook niet altijd aanspannen op de momenten dat jij dit wilt. Urineverlies is dus een symptoom van een bekkenbodem die niet goed functioneert. In dat geval kun je ook last hebben van lage rugpijn, het gevoel dat je continu naar de wc moet of juist er pas heel laat achterkomt dat je naar de wc moet en zeurende pijn in je heup of rondom je stuitje.

Jonge vrouwen hebben over het algemeen vaker last van urineverlies dan mannen. Waar dat door komt? Nou, ons bekken is iets complexer dan bij de man. “Ons bekken is iets breder, waardoor sommige spieren iets harder moeten werken om je lichaam stabiel te houden”, zegt Serno.

1. Plassen

Het klinkt heel logisch, maar toch vergeten veel mensen het te doen. Zorg ervoor dat je voor elke training nog even naar het toilet gaat om je blaas te legen. Zo is de kans kleiner dat je wat druppeltjes verliest tijdens het sporten.

2. Geen cafeïne

Zorg er voor dat je goed gehydrateerd blijft, maar probeer de hoeveelheid cafeïnehoudende drankjes voor het sporten te beperken. Cafeïne kan de blaas irriteren, waardoor een ongelukje sneller kan gebeuren.

3. Let op wat je eet

Net als dat cafeïne je blaas kan irriteren, zijn er ook bepaalde voedingsmiddelen die blaasirritatie kunnen veroorzaken. Zo kun je pittig en zuur voedsel het beste vermijden.

4. Pessarium

Blijf je last hebben van urineverlies tijdens het sporten? Dan kun je misschien gebruik maken van een pessarium. Dit is een speciale ring die je zelf vaginaal inbrengt en die je bekkenbodemspieren ondersteunt. Je kunt deze ring inbrengen voor je gaat sporten.

5. Bekkenfysio

Dit is misschien nog wel de meest effectieve oplossing. Als je last hebt van urineverlies kun je ook langs een bekkenfysio gaan. Een bekkenfysiotherapeut kan je specifieke oefeningen geven die aansluiten op jouw probleem. Zo kan hij of zij helpen je bekkenbodem sterker te maken of je juist leren te ontspannen.

Libelle’s overgangvloggers Pien en Juul geven wat oefeningen die je kunnen helpen tegen urineverlies in de overgang:

Bron: Women’s Health, National Association for Continence. Beeld: iStock