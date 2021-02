Geen Lech voor de Oranjes: de mooiste skifoto’s van de afgelopen 5 jaar

Dinsdag maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend dat de koninklijke familie (niet geheel onverwacht) deze voorjaarsvakantie niet naar Lech gaat. Daarmee gaat helaas ook een lollig fotomoment verloren. We blikken terug met de vrolijkste foto’s van de afgelopen vijf jaar.

Volgens een eerdere uitspraak van de koning zouden de Oranjes dit jaar voor de 61e keer in Lech zijn geweest. Maar dit jaar slaan ze hun skivakantie over. Vorig jaar waren ze net voor de grote uitbraak van corona in Europa nog wel in Lech. Toen moesten Willem-Alexander, Máxima en de drie prinsessen bij thuiskomst fysiek sociaal contact vermijden omdat in Lech vijf besmettingen waren vastgesteld waarvan de bron niet duidelijk was.

Advertentie

Vakantie in Lech

De vakanties in Lech zorgen altijd voor veel plezier bij de Oranjes. Dat is altijd duidelijk te zien op de foto’s van de jaarlijkse fotomomenten. We blikken terug met de vrolijkste foto’s:

2020 – Willem-Alexander houdt de sfeer er goed in met zijn neefje Claus-Casimir: