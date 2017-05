Waarom je beter geen sex op de bank kunt hebben

Altijd maar sex in de slaapkamer is ook maar saai, dus het kan best af en toe eens gebeuren dat de temperaturen op de bank al hoog oplopen. Maar is dat wel zo slim?

Blijkbaar is het niet zo’n goed idee om sex te hebben op de bank. Waarom niet? Nee, dat heeft niets met de houding te maken, maar dat hebben we aan hackers te danken. Het blijkt dat hackers zonder dat je het weet toegang hebben tot webcams die in sommige smart tv’s zitten. Zij kunnen dan zo de kamer in gluren terwijl jij het net heel gezellig hebt op de bank.