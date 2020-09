Geen strafblad meer bij coronaboetes, ook voor oude gevallen

Iedereen die een coronaboete heeft gekregen, hoeft niet meer te vrezen voor een strafblad. Ingewijden melden aan NOS dat het kabinet de boetes schrapt en dat geldt ook voor de coronaboetes die al zijn uitgedeeld.

De Tweede Kamer vindt een strafblad een te heftige maatregel voor een relatief klein begrijp. Een strafblad kan bijvoorbeeld gevolgen hebben als je ergens solliciteert.

Lagere coronaboetes

Een boete voor het overtreden van de anderhalvemeterregel kost 390 euro. Het kabinet gaat met de Tweede Kamer in gesprek of dat bedrag verlaagd kan worden. De coalitiepartijen willen het liefste dat die boete 99 euro gaat kosten in plaats van het oorspronkelijke bedrag. Het is nog niet duidelijk of de prijs van de uitgedeelde boetes ook worden verlaagd.