Toch geen wauw-factor voor boer Geert: hij en Ingrid zijn uit elkaar

Het lijkt niet te willen lukken tussen Geert en de vrouwen. Tijdens zijn Boer zoekt vrouw-avontuur liep het spaak met Angela. Vervolgens had hij een kortstondige relatie met Wendy en nu blijkt zijn prille liefde met Ingrid ook op de klippen te zijn gelopen.

Er is nog geen wauw-factor in zijn leven.

De Brabantse boer koos uit zijn 79 brieven voor Angela, met wie hij op citytrip ging. Helaas moest het stel concludeerden dat er geen liefde was. Voor Geert eindigde het liefdesverhaal daar niet. Bij de reünie vertelde hij dat hij wel 500 berichtjes van vrouwelijke aanbidders had gekregen nadat hij op televisie te zien was.

1 van die vrouwen was Wendy. De 2 begonnen te daten, maar het hield niet lang stand. En toen kwam Ingrid om de hoek kijken. Ze stuurde Geert een berichtje en vertelde dat ze hem erg leuk vond. Al gauw leek het serieus te worden. Het stel leek het leuk met elkaar te hebben. “Het gaat keigoed”, zei Geert een aantal weken geleden nog over de relatie tegen De Gelderlander.

Reünie

Ondanks dat Geert in het begin zijn Ingrid uit de publiciteit wilde houden, hield dat niet lang stand. Al snel kwam er een interview aan Shownieuws over de prille relatie. “Ze is verstandig, heeft haar eigen ding. Ik hou er niet van als ze de hele dag achter je aan lopen om je te claimen. Daar heb ik geen tijd voor en zo ben ik zelf ook niet. Ik moet mijn eigen ding kunnen doen”, zei de Brabantse boer ook in het interview. Ook verschenen er beelden van het stel op Instagram. Zo vond er een kleine reünie plaats tussen Geert en de andere boeren, mét aanhang.

Even niets

Ondanks alle positieve geluiden, is de relatie helaas toch op de klippen gelopen. Vrijdag plaatste Ingrid onder een foto van haar en Geert een bericht met vervelend nieuws. “Na de bekendmaking en veel shit over ons heen te hebben gekregen zegt hij nu: ik wil even niets nu.”, staat er op haar Instagram. “Helaas is het bij een kusje gebleven. Einde verhaal.”

Niet binden

Veel volgers reageren verbaasd op het bericht. “Huh? Alweer klaar?”, vraagt een volger. “Wat jammer. Alsnog een leuke foto samen”, reageert een ander. Ingrid reageert op de reactie dat de 2 een gezellige tijd hebben gehad, maar dat er niet meer in zat. “Hij is een gezellige man, maar niet om te binden helaas”, schrijft ze. Op een volger die vraagt hoe het nu verdergaat reageert ze nuchter en resoluut: “doorgaan met ons leven.”

Bron: Instagram. Beeld: Kro-ncrv.