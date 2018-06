Geertje reageert op breuk met boer Geert: "Hij is helemaal doorgedraaid"

Boer Geert en ‘zijn’ Geertje hebben een punt achter hun relatie gezet. Gister deed Geert zijn verhaal over de relatiebreuk. Nu is Geertje aan de beurt.

En als we haar mogen geloven, zit de vork toch iets anders in de steel.

LAT-relatie

Geert verklaarde namelijk dat de relatie is gestrand doordat ze elkaar te weinig zagen. Ze hadden een LAT-relatie, want Geertje woont op Curaçao.

Doorgedraaid

Maar Geertje beweert nu in RTL Boulevard dat de relatie niet door de afstand is geklapt, maar doordat de 68-jarige boer het niet kon hebben dat ze eerst naar haar moeder is geweest toen ze laatst weer even in Nederland was. “Hij is gewoon helemaal doorgedraaid en zegt de meest gekke dingen, dus het zou fijn zijn als jullie niet alles geloven wat hij zegt.”

Boer Geert bestempelt deze opvallend boze verklaring van zijn ex als ‘een laatste wanhoopspoging om hem terug te winnen’. To be continued…

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress